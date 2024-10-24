مجدي الجلاد : بالغنا في سياسة "الدلع" مع لاعبي كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" ، إن المصريين هم الذين أخطأوا في واقعة اعتداء ثلاثة من بعثة فريق الزمالك، على مسؤول أمني إماراتي، وليس دولة الإمارات، مشيرا إلى أننا بالغنا في سياسة "الدلع" مع لاعبي كرة القدم في مصر الآن.

وقال الجلاد "في فيديو على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إننا نعطي قيمة وحجما كبيرين للاعبين، رغم أنهم في الأصل ليسوا لاعبي كرة قدم حقيقين "عليك فقط أن تُتابع كرة القدم العالمية لكي تدرك تلك الحقيقة، وإذا احتكمنا إلى منطق ومعايير كرة القدم، ليس لدينا نجوم كرة".

وطرح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عدة تساؤلات: من هؤلاء المخطئون بالنسبة إلى عالم كرة القدم حتى لا يُطبق عليهم القانون؟، وإلى متى سنظل في حالة التهاون مع اللاعبين المخطئين؟. وقال "دلع وملايين الجنيهات والمحصلة في النهاية صفر أداء وصفر التزام بالقانون".

ويقول: بالنسبة لي فإن دولة الإمارات الشقيقة تستضيف بطولة السوبر المصرية وتسوق لها عالميًا، والمفروض أن المستفيد من ذلك هو صورة الكرة المصرية والتسويق إلى دولتنا.

تاريخ الكرة المصرية والجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها الأندية المصرية في الدول العربية، كانت الدافع أيضًا نحو استضافة تلك البطولات لدى أشقائنا سواء في الإمارات أو السعودية، لذا كان علينا الالتزام فعليًا بصورة دولتنا بالخارج، حسب قوله.

وفي ظل تلك الوقائع المتكررة، انقلب الوضع، وتحولت ميزة تسويق صورة مصر إلى نتيجة عكسية في الخارج بسبب تصرفات وعادات خاطئة، ويقول "لا يمكننا أن نتجاهل ما يُنادي به الجميع من رفض الاعتداء الجسدي، فالقوانين العالمية ترفض ذلك لكننا اعتدنا على مثل هذه الأفعال ووقائع الضرب والتعدي وأصبحنا نتساهل معها ونعتبرها جزءًا من سلوكنا".

واختتم بالقول: القضية الآن لا تتعلق بمباراة، بل بصورة مصر الخارجية التي لطالما سعت الدولة بأجهزتها المعنية لوضعها في مكانتها التي تليق بها؛ حتى إن المتابع لردود الفعل المحلية يجد أن هناك دهشة سببها اعتيادنا عدم تنفيذ القانون تحت شعار: اللي الجمهور بيحبه وله ضهر ميتحاسبش".