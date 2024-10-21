الامارات | كلمات مؤثرة لنيمار بعد العودة للهلال.. والفوز على العين (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب النجم البرازيلي نيمار عن سعادته بعد مشاركته الأولى مع فريقه الهلال بعد غياب نحو عام كامل عن الملاعب بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، وذلك أمام العين، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا "النخبة".

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: "أشعر بحالة جيدة.. أمر صعب للغاية (ما مرّ به من عام كامل بعيد عن الملاعب).. لدي فريق جيد، أنا سعيد جداً مع نادي الهلال".

وبدا على نيمار تأثره الإيجابي بعد العودة للملاعب والمساهمة في فوز فريقه 5-4، وكان قريباً من تسجيل هدف في المباراة لولا أن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس العين خالد عيسى.