شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

ضرب الأهلي والزمالك موعداً جديداً في مباريات الكرة المصرية بعدما تأهل الفريقان إلى نهائي بطولة السوبر المصري، والتي تجمع القطبين في مواجهة قوية يبحث خلالها كل منهما عن التتويج باللقب.

موعد نهائي السوبر المصري

تقام مباراة نهائي السوبر المصري في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

موعد نهائي السوبر المصري .. كيف تأهل الأهلي والزمالك؟

تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة بنتيجة 5-4، حيث كان الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله، بينما فاز الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

موعد نهائي السوبر المصري .. القناة الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة نهائى كأس السوبر المصري الخميس المقبل، كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على الدفع باللاعبين البدلاء والشباب خلال المشاركة فى منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية والتي سيعود الفريق الأحمر للمشاركة فيها خلال منافسات الموسم الجديد، بعدما غاب عن المشاركة في آخر نسختين بسبب الارتباطات الكثيرة للفريق الأحمر في العديد من البطولات الأخرى، وخشية من تعرض لاعبيه للإرهاق.