ركلة جزاء ضائعة وهدف ملغي.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز ويلجأن لركلات الترجيح

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز المُقامة حالياً على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بهدف لمثله، ليتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية لحسم الفريق المتأهل لنهائي البطولة

ونجح الفريق السماوي في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 14 بعدما مرر رمضان صبحي كرة رائعة إلى إبراهيم عادل الذي أودعها ببراعة في شباك عواد

الهجوم الزملكاوي المتواصل أسفر على هدف التعادل في الدقيقة 41 بعدما راوغ اصر ماهر، محمد حمدي ولعب كرة عرضية جيدة أحسن الجزيري التعامل معها وأودعها في شباك أحمد الشناوي.

وشهدت المباراة إهدار رمضان صبحي ركلة جزاء لبيراميدز، فيما ألغى الفار هدفا لأوباما في اللحظات الأخيرة من الللقاء بداعي التسلل