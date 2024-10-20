شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم فى نصف نهائى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة السوبر المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

قواعد بطولة السوبر المصري

في حال نهاية مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافيين مدتهما (30 دقيقة).

7 نسخ سوبر فى الامارات

ولعب السوبر المصري من قبل في الإمارات 7 مرات من قبل، أولاها كان عام 2015 والأخيرة فى 2023.

وحقق الأهلي السوبر المصري في الإمارات 5 مرات، أولاها في 2015 على حساب الزمالك بالفوز 3-2، ثم في 2017 بالفوز 1-0 على المصري، و2021 بالفوز 2-0 على الأبيض، و2022 بالفوز 1-0 على بيراميدز، وأخيرا 2023 بالفوز 4-2 على مودرن فيوتشر في النهائي.

على الجانب الآخر، حقق الزمالك اللقب مرتين في الإمارات بفوزين على الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في نسختي 2016 و2019.

الأهلى الاكثر تتويجاً ومشاركة فى السوبر

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.

وتوج الأهلي بكأس السوبر لأول مرة في 2003 وآخر مرة في 2023، وبينهما جمع ألقاب نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022.

على مستوى المشاركات فإن الأهلي يحتفظ كذلك بلقب الأكثر مشاركة عبر 18 مشاركة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 11 مرة حيث يتصدر قائمة الوصافة بـ7 مرات.

3 فرق توجت بالسوبر بعيداً عن الاهلى والزمالك

فيما يخص أبطال كأس السوبر فإن هناك 3 فرق نجحت في تحقيق اللقب المحلي على مدار السنوات الماضية من 2001 إلى 2023.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

حقق المقاولون لقب 2004 بفوز 4-2 على الزمالك، والحرس نسخة 2009 بالفوز 2-0 على الأهلي، ثم الجيش لقب 2020 بركلات الترجيح على الأحمر بعد تعادل سلبي.

قائمة الاهلى لمواجهة سيراميكا

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.