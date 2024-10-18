شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر صور وصول بيراميدز للإمارات للمشاركة في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة المتحدة للرياضة، صورا من وصول فريق الكرة بنادي بيراميدز إلي الإمارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمشاركة في بطولة السوبر المحلي الذي يقام في الإمارات في الفترة من 20 إلي 24 أكتوبر الجاري.

كانت البعثة غادرت القاهرة على متن طائرة خاصة ووصلت إلى العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

موعد مباريات السوبر المصرى في الإمارات

تلعب مباراة الزمالك مع بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلى، فيما تقام مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على استاد محمد بن زايد.

ويلعب يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

تذاع مباريات كأس السوبر المصرى على قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبى الرياضية.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبى، بينما يشارك بيراميدز فى البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.



إبراهيم عادل



بيراميدز



جدو



شريف إكرامي



عبد الرحمن مجدي



علي جبر وأحمد الشناوي



كريم حافظ