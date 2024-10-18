محمد هنيدي يكشف سراً عن أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد هنيدي عن سرّ يذاع للمرة الأولى حول صديقه الفنان أحمد السقا، موضحاً أنه كان مرشحاً لأحد الأدوار في بداياته الفنية، إلا أنه رفض الدور ورشّح السقا مكانه. وأشار هنيدي إلى أن هذا القرار أثّر بشكل إيجابي على مسيرته الفنية.

وأضاف هنيدي: “بعد تصويري لمشهدين في العمل، شعرت أنني لم أقدمه بالشكل المناسب واعتذرت عن الدور، ورشّحت أحمد السقا، الذي كان حينها لا يزال طالباً في المعهد وغير معروف”. وتابع: “المنتج الفني سألني حينها إذا كنت أحاول التصرف كنجم، وقال إنه لن يكون لي مستقبل. وعندما قابلته لاحقاً خلال تصوير فيلم ‘همام في أمستردام’، احترمته وسلمت عليه رغم كل شيء”.

كما تحدث هنيدي عن علاقته بزوجته، مؤكداً دورها الكبير في دعمه منذ بداياته. وأضاف: “قلت لزوجتي في بداية حياتنا، إذا وصلت لسن 35 ولم أحقق النجاح في التمثيل، سأغير المجال وأسافر لأعمل في شيء آخر”.

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة هنيدي في برنامج “AB Talks” الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش على قناته في “يوتيوب”، حيث شارك العديد من أسرار حياته الشخصية، بما في ذلك تفاصيل طفولته، وصدمة والده بعد رفضه من كلية الحقوق، ورغبته في احتراف التمثيل بعد فترة من اهتمامه بكرة القدم ولعبه في نادي الزمالك.