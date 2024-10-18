شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.