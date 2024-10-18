شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "أم القرى" يحققون المركز الأول في بطولة الروبوت بدورة الألعاب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق فريق "الروبوت والذكاء الاصطناعي" من طلاب كلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى، بإشراف عمادة شؤون الطلاب، المركز الأول في بطولة الروبوت المصاحبة لدورة الألعاب السعودية التي نظمها الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية في الرياض خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر.

ويأتي هذا الإنجاز تمهيداً لتمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقة الدولية التي ستقام في هيوستن، تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.



معسكر تدريبي متكامل

شارك الفريق في معسكر تدريبي استمر ثلاثة أيام، استضافه مجمع مدارس الجامعة التطبيقية بالرياض، الذي وفّر للفريق كافة الإمكانيات من معامل وورش ومختبرات الروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدعم الفني. وقد أشرف على التدريب المدير العام للمجمع الأستاذ عبدالرحمن معيض القثامي، والمدربان المهندس شريف أشرف حماد والمهندس سعد عبدالفتاح فوزي.

ترأس الفريق الطالب أحمد المصري، وتكوّن من الطلاب: إياد قاري، عبدالله العطاس، عادل الزهراني، إسماعيل زمزمي، مهند المزيني، يزن باماقوس، خالد الغانمي، سلطان آل إبراهيم، وعبدالله الصبري، تحت إشراف عضو هيئة التدريس الدكتور المهندس طلال صالح مندوره.



هنأ رئيس جامعة أم القرى د.معدي بن محمد آل مذهب، الفريق ومشرفهم على هذا الإنجاز، مشيداً بالجهود التي تبذلها كلية الهندسة والعمارة وعمادة شؤون الطلاب لدعم الطلاب وإعدادهم للمسابقات المحلية والعالمية، بما يعزز التميز والتنافسية، تماشياً مع رسالة الجامعة وخطتها الاستراتيجية 2027، ورؤية المملكة 2030.