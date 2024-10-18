شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر صورا من وصول الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الشركة المتحدة للرياضة، صوراً من وصول بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري المقرر له يومي 20 و24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وحظيت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، باستقبال حافل فور وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وكان في استقبال البعثة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي، ومنصور الحربي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.



المتحدة تنشر صوراً من وصول الأهلي للإمارات

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.