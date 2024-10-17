الامارات | زوارق الإمارات تنافس على صدارة الزمن والسرعة في مونديال «فورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع سفراء رياضة الامارات في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1»، إلى تحقيق نتائج إيجابية في منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم، التي تشهد غداً الجمعة سباقي أفضل زمن بالفترة الصباحية، لتحديد ترتيب المنطلقين في السباق الرئيس، ثم سباق السرعة (سبرنت) في الفترة المسائية.

ويتصدر الترتيب العام لبطولة العالم 2024 بعد أربع جولات أقيمت في إندونيسيا وفيتنام وإيطاليا وشنغهاي، زورق فريق «الشارقة 17» بقيادة روستي وايت، برصيد 87 نقطة، ويأتي ثانيا زورق فريق «فيكتوري 4» بقيادة أريك ستارك برصيد 69.5 نقطة، ثم زورق فريق «فيتنام 1» بقيادة جوناس اندرسون في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

ويشارك في منافسات الجولة أيضا زورق «فيكتوري 3»، بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم، وزورقي «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي، و«أبوظبي 16» بقيادة راشد القمزي، إلى جانب زورق «الشارقة 18» بقيادة فيليب رومس.

ويتطلع سفراء رياضة الامارات في الفترة المسائية اليوم إلى زيادة رصيد النقاط في الترتيب العام للبطولة العالمية، من خلال منافسات سباق السرعة «سبرنت»، الذي يمنح متصدر كل مجموعة فيه 10 نقاط كاملة، تضاف إلى رصيده بالترتيب العام، قبل الدخول للسباق الختامي الرئيسي المقرر له السبت.

وشهدت منافسات التجارب الحرة، التي أقيمت اليوم الخميس، نجاح زورق «فيكتوري 4» في تحقيق المركز الثاني مرتين بزمن قدره 44.646 ثانية في الأولى، و45.016 ثانية في الثانية، فيما تصدر التجارب زورق فيتنام 1.