الخليج اليوم .. بوساطة قطرية.. روسيا تسلم أوكرانيا 7 أطفال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سلمت روسيا اليوم الخميس بمساعدة من قطر سبعة أطفال إلى أوكرانيا للم شملهم مع أسرهم، وبين هؤلاء الأطفال اثنان من ذوي الإعاقات.

سفارة دولة قطر في موسكو (صورة من موقع السفارة الإلكتروني) / موقع سفارة دولة قطر في موسكو

وجرت عملية التسليم في مقر السفارة القطرية في موسكو بمشاركة السفير أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وممثلين عن المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وقالت لفوفا بيلوفا: "هذه المرة تتكون المجموعة من سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاما، بينهم طفلة واحدة، ويعيش معظم الأطفال في روسيا مع أقاربهم المقربين ومعظمهم من الجدات".

وأشارت المسؤولة إلى أن دولة قطر تقدم مساعدة كبيرة في عملية لم الشمل، وتتفاوض مع الجانب الأوكراني، وتقوم بمرافقة الأطفال وتغطية تكاليف نقلهم وغيرها من النفقات.

يأتي ذلك بعد يوم من تسليم أوكرانيا طفلين إلى روسيا في إطار عملية لم شمل الأسرة، وجرت المراسم بوساطة قطرية وفي مقر سفارة قطر في العاصمة الروسية أيضا.

وحتى الآن تم لم شمل ما مجموعه 87 طفلا من 69 عائلة مع أسرهم في أوكرانيا وبلدان أخرى، كما تم لم شمل 15 طفلا من 10 عائلات مع أسرهم في روسيا.

المصدر: وكالات