الخليج اليوم .. "الإيدز" يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنه تم التعامل مع ما يزيد على 100 حالة إيجابية لمرض الإيدز بين المقيمين والوافدين الجدد، لاستكمال إجراءات الاستقصاء المطلوبة والإبعاد خارج البلاد.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية فهد الغملاس اليوم الخميس، في كلمته على هامش المؤتمر السنوي للإيدز والأمراض التناسلية، إن خطوة الإبعاد جاءت لضمان السيطرة على انتشار الفيروس.

وأضاف أنه تم تقديم الرعاية لـ 165 حالة إيجابية لفيروس الإيدز من المرضى الكويتيين الذين تم تحويلهم من مختلف الجهات من خلال رصد أسباب وطرق انتقال العدوى.

وأوضح أنه تم إعداد التقرير الإحصائي الوطني للإيدز للعام 2023 وتم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية إضافة إلى إعداد التقارير الدورية المطلوبة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS) والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية (EMRO) "مما يعكس التزامنا بالشفافية وتوفير البيانات الدقيقة لدعم جهود مكافحة المتلازمة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أنه تم إصدار أكثر من 2000 شهادة خلو من فيروس الإيدز تم فحصها في مختبرات الصحة العامة التابعة للإدارة مما يعزز من موثوقية الفحوصات الوقائية التي تقوم بها لضمان صحة المجتمع.

المصدر: صحيفة "الجريدة"