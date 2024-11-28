أندرو غارفيلد ضيف برنامج مواهب السوق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - مسيرة فنية طويلة، مليئة بالانجازات، والأفلام التي تركت بصمة في عالم السينما، يحظى بها النجم العالمي أندرو غارفيلد، وذلك رغم صغر عمره، الذي لم يتخطى ال41 عامًا، لذلك قررت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أن تستضيفه للمرة الثانية على التوالي، لينضم لقائمة الفنانين العالميين، الذين يشاركون في برنامج (مواهب السوق) بالدورة الرابعة بالمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 5 ديسمبر، حتى 14 ديسمبر، في جدة التاريخية.

أندرو غارفيلد ضيف للمرة الثانية في مهرجان البحر الأحمر

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أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن استضافة أندرو غارفيلد في جلساته الحوارية، من خلال منشور تمت مشاركته عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، جاء فيه: "انضموا إلينا في حوار حصري مع أندرو جارفيلد أثناء برنامج مواهب السوق" في سوقى البحر الأحمر يوم الإثنين، 9 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا".

وتابع المنشور: "ولِكونه ترشّح مرتان للأوسكار وحاز على جائزة الغولدن غلوب وجائزة توني، سيأخذنا غارفيلد في رحلة فريدة لاستكشاف مسيرته الزاخرة في عالم السينما والمسرح".

تفاعل الجمهور مع أندرو غارفيلد في الدورة السابقة

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كان أندرو غارفيلد، ضيفًا في الدورة السابقة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، استقبله الجمهور في الجلسة الحوارية بالتصفيق الحار فور دخوله قاعة الجلسة، بينما عبر النجم عن سعادته الكبيرة لوجوده في المهرجان والمشاركة فيه ليتعرف الجمهور أكثر عليه.

أندرو غارفيلد يستكشف منطقة العلا

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وبعد الجلسة الحوارية، قام أندرو برحلة استكشافية لمدينة العلا، وشارك الحساب الرسمي لمهرجان البحر الحمر السينمائي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وتوضح الصور وقوف أندرو غارفيلد أمام المرايا في العلا، وانضمامه لعدد من السائحين للاستماع لشرح عن الموقع الأثري.

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نخبةً من روّاد السينما الدوليين في برنامج "ندوات السوق"

يستضيف برنامج "ندوات السوق" نخبةً من روّاد السينما الدوليين الذين سيشاركون جمهور السوق خبراتهم ومعارفهم عبر سلسلة من الحوارات الشيّقة.

وصُمِّم هذا البرنامج بالتعاون مع وكالة الفنانين المبدعين (CAA) ليكون بمثابة منصة مثالية لتلبية احتياجات المنتِجين.

علاوةً على ذلك، سيُتيح البرنامج الفرصة لتبادل الأفكار وإجراء حواراتٍ مُلهمة تتناول حاضر ومستقبل صناعة السينما العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية، حيث سيتم استكشاف أحدث التطورات في هذا المجال، وتأثيرها البعيد المدى على المشهد الترفيهي العالمي.

تشمل قائمة المتحدثين جلين باسنر (شركة فيلم نيشن - الولايات المتحدة الأمريكية)؛ ديانا ويليامز (كينيتيك إنيرجي إنترتينمنت - الولايات المتحدة الأمريكية)؛ سيب شور (فريمانتل - المملكة المتحدة)؛ توني كاماو (شركة وي آر نَت ذا ماشين - كينيا)؛ ريتيش سيدواني (إكسيل إنترتينمنت - الهند)؛ فينسنت مارافال (وايلد بنش إنترناشيونال - فرنسا)؛ تيما الشوملي (مُنتجة ومُخرجة وممثلة - الأردن)؛ وجيونغين هونغ (بلاس إم إنترتينمنت - كوريا الجنوبية).

"مواهب السوق" منصةً فريدة للمواهب السعودية

من جهةٍ أُخرى، سيوفّر برنامج "مواهب السوق" منصةً فريدة للمواهب السعودية والدولية الناشئة للتواصل مع كبار صناع السينما العالميين من خلال سلسلة من الحوارات الملهمة وورش العمل التفاعلية وفرص التدريب التي تخضع لإشراف الخبراء.

وتشمل مجالات التركيز إتقان النقد السينمائي، والتمثيل، وتصوير الأفلام بالجوّال، وتحليل الأفلام، والتسويق.

علاوةً على ذلك، سيقدم البرنامج فرصة مميزة لصناع الأفلام السعوديين لعرض مشاريع أفلامهم القصيرة على نخبة من خبراء الصناعة، مع إمكانية حصولهم على الدعم من خلال الإرشادات القيمة وتحرير السيناريو لمشاريعهم.

ومن بين المتحدثين الضيوف في نسخة البرنامج لهذا العام: تييري فريمو؛ بولين سيجلاند؛ أحمد شوقي؛ ماتياس نوشيس؛ بسام الأسعد. وسيزخر البرنامج بالعديد من المفاجآت أيضاً.

سيقدم برنامج "إنسباير" التابع لمعامل البحر الأحمر؛ خلال المهرجان سلسلة من الفعاليات التي تتيح لصنّاع الأفلام اكتساب رؤىً فريدة في مجال الأفلام، والقصص المتسلسلة، والرسوم المتحركة، ومجال العاب الفيديو.

وستتيح الجلسات الحوارية التفاعلية للمشاركين إمكانية التواصل المباشر مع خبراء صناعة السينما العالمية، واكتشاف أسرار الإبداع في هذا المجال، مما يحفز المخيّلة الإبداعية للمشاركين ويُطلق العنان لتطوّر مواهبهم.

تتضمن برامج السوق أيضاً سوق المشاريع المعلن عنه سابقاً. وقد تم تأكيد قائمة أعضاء لجنة التحكيم.

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