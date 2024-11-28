في يوم ميلادها.. معجزة إنجاب مها أبو عوف رغم تحذير الأطباء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مها أبو عوف، التي قدمت للفن الكثير من الأعمال المميزة التي شكلت علامات فارقة في مشوارها الفني، وعلى الرغم من انتماء مها لعائلة كبيرة وانشغالها لسنوات في عالم الفن، لكن حلم الأمومة كان يراودها دائماً وحاولت أن تسعى له بكل الطرق.

معاناتها مع الإنجاب

روت مها أبو عوف محاولاتها مع الإنجاب لمدة 15 عاماً خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وأكدت أنها خلال هذه السنوات قامت بزيارة أطباء في مختلف أنحاء العالم في فرنسا وإيطاليا وسويسرا وأمريكا، لكن كل المحاولات كانت فاشلة ، حتى تجربة أطفال الأنابيب لم تتمكن من إتمامها.

وفي زيارتها الأخيرة لأمريكا نصحها الطبيب بإخراج فكرة الإنجاب من تفكيرها، ونصحها بإزالة الرحم حتى لا تعيش رحلة صعبة مع الحمل الكاذب، لكنها رفضت الأمر وعادت لمصر وبدأت تفكر بشكل جدي في تبني طفل.

وخلال هذه الفترة أجرت مها عدداً من العمليات الجراحية كان من بينها إزالة 11 كيساً من المبايض، وأكدت أنه مع مرور الوقت كان أمر الإنجاب يزول من داخلها تماما، لكنها بعد فترة شعرت بتعب وإجهاد شديد، وبعد زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات والتحاليل تم التأكد من حملها.



حمل مها أبو عوف كان معجزة حقيقة، وكشف أن الطبيب وقتها كان في حالة صدمة ودهشة خاصة وأن كل ما درسه في كتب الطب كانت تؤكد استحالة حملها.

مها أبو عوف كانت تخاف على ابنها بشكل كبير، وهو ما تسبب في خلاف بينها وبين شقيقها الراحل عزت أبو عوف وطالبها بأن تتخلص من مخاوفها حتى يعيش حياة طبيعية كغيره من أصدقائه.

أبرز أعمالها الدرامية

الجدير بالذكر أن مها أبو عوف في السنوات الأخيرة ركزت بشكل كبير على الدراما وقدمت عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية الشهيرة لعل أبرزها راجل وست ستات مع أشرف عبدالباقي، ومسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان، وهربانة منها مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، وغيرها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».