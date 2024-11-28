محمد سامي وإسلام خيري يشاركان بأكثر من مسلسل في رمضان 2025

الانتهاء من تصوير "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - يشهد، نشاطًا ملحوظًا للمخرجين، حيث يُشارك كل منهما بمسلسلين مختلفين، وذلك في شكلٍ استثاني غير معتاد خلال السنوات الأخيرة، سوى مرات معدودة للغاية.ويُنافس محمد سامي، بمسلسلين دفعة واحدة، كلّ منهما مكوّن من 30 حلقة، وهو الأمر الذي قد يُشكل ضغطًا كبيرًا على أي مخرج، خاصة وأنه مطالب بتقديم أعمال مميزة قادرة على المنافسة في ذلك الموسم الدرامي الضخم، كما أنه يتعاون مع اثنين من النجوم، يحظيان بقدر كبير من المتابعة في رمضان.المسلسل الأول الذي يُقدمه محمد سامي، في رمضان المقبل، هو "إش إش" والذي انتهى من تصويره قبل أقل من أسبوعين، ليُعد أول الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض، وهو بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" بانتهاء التصوير، بعد فترة طويلة من التحضير والتصوير، حيث نشرت مقطع فيديو، معلقة عليه بقولها: "حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا بودّع الشخصية اللي عشت معاها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح. حبيت كل لحظة قضيتها وأنا بجسدها، وحاسة إن جزء مني هيفضل معاها دايماً، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد".

ووجهت مي عمر رسالة لزوجها المخرج محمد سامي بقولها: "محمد سامي، شكرًا ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايمًا بتشوف التفاصيل اللي ما حدش غيرك كان ممكن يلاحظها. شكرًا إنك بتعرف إزاي تخرج مننا أفضل ما عندنا وعلى إبداعك و توجيهك في كل مشهد. شكرًا إنك كنت قائد حقيقي لينا وخلّيت إش إش يبقى تجربة ما تتنسيش".

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"سيد الناس" يجمع عمرو سعد ومحمد سامي

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إسلام خيري يُقارب على الانتهاء من "جودر"

كما بدأ محمد سامي، مطلع الأسبوع الجاري، تصوير مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، والمكوّن أيضًا من 30 حلقة، حيث دخل هذا المشروع، فور انتهائه من "إش إش" دون الحصول على إجازة إطلاقًا، وذلك بسبب ضيق الوقت، حيث يسعى للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان.مسلسل "سيد الناس" يدور في إطار اجتماعي شعبي، وهو من بطولة: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا. وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح. وإخراج محمد سامي.أما المخرج إسلام خيري، يُشارك هو الآخر بمسلسلين، لكن كلّ منهما مكوّن من 15 حلقة فقط، الأول "جودر 2" الذي يُقارب على الانتهاء منه، حيث يأتي هذا الجزء استكمالًا لأحداث الجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2024، خاصة وأنه كان من المُقرر تقديمه منذ البداية في 30 حلقة دفعة واحدة، قبل أنّ تعود الشركة المنتجة وتُقرر تقديمه على جزئين، بسبب عنصر الوقت.

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ووفاء عامر، وجيهان الشماشرجي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير، ووليد فواز، وياسر الطوبجي، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ومحمود البزاوي، ومحمد التاجي، وسامي مغاوري، وعايدة رياض، وأحمد فتحي، ومجدي بدر، ومحمد علي رزق، وأحمد كشك، وأحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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وبخلاف هذا المشروع، يتعاون إسلام خيري مع الكاتب عبد الرحيم كمال، في مشروع درامي جديد مكون من 15 حلقة أيضًا، يحمل اسم "قهوة المحطة"، حيث لازال في مرحلة التحضيرات وتسكين الأدوار حاليًا، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة، فهو يعتمد على البطولة الجماعية، وتعاقد عليه حتى الآن، كلّ من انتصار، بيومي فؤاد، أحمد غزي، رشدي الشامي وآخرين.

ومن المُقرر تصوير مسلسل "قهوة المحطة"، في أكثر من 20 موقع بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يعتمد على الجريمة

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