موعد حفل إيمان عبد الغني بدار الأوبرا المصرية بمناسبة ذكرى ميلاد كوكب الشرق

آخر نشاطات الفنانة إيمان عبد الغني

كما نشر مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وقتها بوستر عن الحفل وكتب: "تميزت الليلة الرابعة من ليالي مهرجان الموسيقى الدولي ليس فقط بتقديمها لأعمال اثنتين من أشهر المطربات وردة ونجاة، ولكن بوجود المطربة إيمان عبد الغني التي أمتعتنا بأداء أجمل أغنيات الفنانة الراحلة وردة الجزائرية حيث تتألق إيمان في غنائها بحيث لو أغمضت عينيك تشعر أنك تستمع للفنانة المحبوبة التي رحلت عن دنيانا، لكن أعمالها خالدة. وغنت إيمان في يوم وليلة، وبتونس بيك، ولولا الملامة، ورائعة وردة العيون السود وغيرها من الأغنيات. أما مفاجأة الحفل فكانت الصوت الواعد فرح الموجي التي قدمت في النصف الأول باقتدار شديد أربعاً من روائع الفنانة نجاة الصغيرة وهي إلى حبيبي، وروح منك لله، وعيون القلب، وختمت بأغنية أما براوة، فأبدعت في غناء الأغنيات المتنوعة من حيث الطبقات الصوتية والأداء. وكانت ليلة الخميس، ليلة طربية رفيعة المستوى وكنتم جمهورنا الكريم أجمل ما فيها بالتشجيع والغناء وتذوقكم للفن الراقي".

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - تستعد الفنانةلإحياء حفل في دار الأوبرا المصرية بتاريخ 5 من ديسمبر 2024، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم.وشاركت إيمان متابعيها بوستر الحفل وعلقت وكتبت: "ليلة فريــدة من نوعها لإحياء سحر الموسيقى والفن معاً بمناسبة ذكـرى ميـلاد كوكب الشــرق. في انتظاركــم يوم الخميس 5 من ديسمبر الساعة الثامنة والنصف في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية".وكان آخر حفل أقامته الفنانة إيمان عبد الغني بدولة الكويت في "ليالي مهرجان الموسيقى الدولي"، وكان الحفل بعنوان "وردة ونجاة" مع الفنانة فرح الموجي ومع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي بتاريخ 21 من نوفمبر 2024.ونشرت وقتها الفنانة إيمان فيديو وهي تغني أغنية للراحلة وردة الجزائرية بعنوان "لولا الملامة"، وعلقت وقتها على الفيديو وكتبت: "وأطيــر وأرفــرف في الفضـــا، إيمان عبد الغني، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، الكويت".كما شكرت إيمان جميع القائمين والمنظمين للحفل وكتبت: "من قلبي بشكر جمهور الكويت على حفاوة الاستقبال وكثافة الحضور وتصدر حفلة وردة ونجاة الأكثر رواجاً في الكويت. شكراً للحضور الكريم والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والدكتور أيوب حضر".

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