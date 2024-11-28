بعد غياب ما يقارب عامين.. حفل عبادي وعوده بالكويت بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - يستعد الفنان عبادي الجوهر لإحياء حفل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت وتحديداً على المسرح الوطني بتاريخ 27 ديسمبر2024، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

ويأتي هذا الحفل بعد غياب ما يقارب عامين، حيث كان آخر حفل له في عام 2022.

وأعلن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحسابه على الإنستغرام موعد وتفاصيل الحفل وكتب: "بعد غياب يعود الفنان السعودي عبادي الجوهر إلى جمهوره في المسرح الوطني في 27 ديسمبر ليقدم باقةً من أجمل أغنياته في حفل "عبادي وعوده" بمصاحبة العود الخاص به والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، يُعتبر المطرب السعودي ضيفاً دائماً على المسرح الوطني، حيث يلتقي جمهوره في مهرجان فبراير الكويت من كل عام، وكانت آخر حفلاته في المركز في فبراير 2022 قدم فيها أغنيات كثيرة يحبها الجمهور مع وصلات العزف البديع على العود".

نشاطات قادمة للفنان عبادي الجوهر

كما يستعد الفنان عبادي الجوهر لإقامة حفل بموسم الرياض بنسخته الخامسة وبعنوان "عبادي وعوده" وستكون ضمن جلسات موسم الرياض بـ5 ديسمبر 2024 بتنظيم من شركة روتانا.

آخر نشاطات الفنان عبادي الجوهر

وكان آخر حفل أقامه الفنان عبادي الجوهر بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94 في شقراء، بقيادة الأوركسترا والمايسترو أمير عبدالمجيد. وأيضاً أحيا حفلاً على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بجدة، وهو حفل موسيقي ضخم في 2 من أغسطس 2024، ضمن فعاليات موسم جدة 2024 برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA"، وبتنظيم من شركة بنش مارك، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد والأوركسترا الموسيقية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قد أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الحفلات التي ستنظمها شركة روتانا وسيُحييها عدد من الفنانين على مسرح محمد عبده أرينا بموسم الرياض بنسخته الخامسة والتي بلغ عددها 9 حفلات، ولم تكن حفلة الفنان عبادي ضمن الجدول الذي أعلن عنه ولكن أعلن عليه مؤخراً.

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