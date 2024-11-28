تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم درويش

رحلة مليئة بالأكشن والمغامرات

4 سنوات من التحضير

أبطال فيلم درويش

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - يواصل الفنان، تصوير مشاهده في فيلم، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال وقتٍ لاحق في عام 2025، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، فضلًا عن الغموض والجاذبية.ويُجسد عمرو يوسف، خلال أحداث فيلم "درويش" حياة رجل يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم، إذ يخوض رحلة مليئة بالمواقف غير المتوقعة، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف.وشهدت تلك التجربة السينمائية الجديدة، وقتًا طويلًا من الفنان عمرو يوسف، بشأن التحضير لهذا الفيلم، تجاوزت 4 سنوات تقريبًا، حيث يُعد شاهدًا منذ البداية على ذلك النص الذي كتبه المؤلف وسام صبري.ويُشارك في بطولة فيلم درويش، بجانب الفنان عمرو يوسف، كلّ من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.التحضير للجزء الثاني من "شقو"يذكر أنّ عمرو يوسف، يُجدد تعاونه مع المؤلف وسام صبري، من خلال الجزء الثاني لفيلم "شقو" والذي جرى التعاقد عليه بشكلٍ رسمي خلال الأيام الماضية، بجانب التعاقد مع الفنان محمد ممدوح، والمخرج كريم السبكي، ولازالت عملية التعاقدات قائمة حتى الآن، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، فور تسكين كل الأدوار.

وتدور أحداث الفيلم، حول اثنين من محترفي الإجرام تربطهما صداقة حميمة، الأول إسماعيل (عمرو يوسف) ذكي ولا يميل إلى العنف، والثاني، حجازي (محمد ممدوح) عنيف وغبي ومدمن ممنوعات، وفي نفس الوقت له محبوبة يعشقها منذ الطفولة، هي الفنانة الاستعراضية فتنة (أمينة خليل)، بينما لإسماعيل حبيبات متعددات، غير أنه يقع أيضاً في حب ممرضة تَصادف وجودها في بيت قاموا بسرقته، وهي فاطمة (دينا الشربيني).

فيلم "شقو" عُرض في موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نجاحاً كبيراً؛ حيث تصدّر شباك التذاكر المصري؛ محققاً إيرادات اقتربت من 80 مليون جنيه. وقد جاء الفيلم من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، عباس أبوالحسن، وليد فواز، جميل برسوم، حنان يوسف، وضيف الشرف أحمد فهمي. والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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