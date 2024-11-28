أجزاء جديدة لـ 3 أفلام مصرية في 2025.. إليكم التفاصيل

عمرو يوسف ومحمد ممدوح في "شقو 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - يشهد العام 2025 المقبل، أجزاء جديدة لـ3، جرى الإعلان عنها بشكلٍ رسمي، إذ أنها بين التحضير والتصوير في الوقت الحالي، حيث يأتي ذلك بعدما حققت تلك المشاريع السينمائية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في دور العرض، لاسيما وأنها لمجموعة من كبار النجوم، مثل الفنانويُعد "شقو 2"، من أحدث الأفلام التي جرى الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعاقد المنتج أحمد السبكي، مع الثنائي عمرو يوسف ومحمد ممدوح، فضلًا عن المؤلف وسام صبري، والمخرج كريم السبكي، لتنفيذ الجزء الثاني خلال الفترة المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات.ومن المُقرر أنّ تشهد "الدكتورة درية السيد أحمد"، وهي الشخصية التي قدّمتها الفنانة يسرا، تطورًا كبيرًا خلال أحداث الجزء الثاني، بجانب استعراض تاريخ الشخصية، وذلك وفقًا لما صرّحت به خلال الشهور الماضية.

وتدور أحداث الفيلم، حول اثنين من محترفي الإجرام تربطهما صداقة حميمة، الأول إسماعيل (عمرو يوسف) ذكي ولا يميل إلى العنف، والثاني، حجازي (محمد ممدوح) عنيف وغبي ومدمن ممنوعات، وفي نفس الوقت له محبوبة يعشقها منذ الطفولة، هي الفنانة الاستعراضية فتنة (أمينة خليل)، بينما لإسماعيل حبيبات عديدات، غير أنه يقع أيضاً في حب ممرضة تَصادف وجودها في بيت قاموا بسرقته، وهي فاطمة (دينا الشربيني).

فيلم "شقو" عُرض في موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نجاحاً كبيراً؛ حيث تصدّر شباك التذاكر المصري؛ محققاً إيرادات اقتربت من 80 مليون جنيه. وقد جاء الفيلم من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، عباس أبوالحسن، وليد فواز، جميل برسوم، حنان يوسف، وضيف الشرف أحمد فهمي. والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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"الفيل الأزرق 3"

ويستعد الفنان كريم عبد العزيز، خلال الفترة القليلة المقبلة، لبدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، بعد فترة طويلة من التحضيرات، تمهيدًا لعرضه في صالات السينما منتصف 2025، وذلك حسبما أعلن مؤخراً في حوار تلفزيوني له، قائلاً: "الفيل الأزرق الجزء الثالث، يارب الناس تنبسط به السنة الجاية".

ويُعد هذا الفيلم، من أكثر الأعمال انتظارًا من قبل الجمهور، لاسيما وأن هذا المشروع يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، بعد نجاح الجزئين الأول والثاني، علاوة على أن الجزء الجديد سيتلقى دعمًا كبيرًا من قبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يضمن خروجه على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز.

وظهر كريم خلال جزئي العمل الأول والثاني بشخصية الدكتور يحيى راشد وهو طبيب نفسي، يواجه العديد من المشاكل بسبب اللعنة التي أصابته والتي استمرت معه حتى في نهاية الجزء الثاني من الفيلم. وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم وهم، هند صبري، خالد الصاوي، شيرين رضا، نيللي كريم، إياد نصار وآخرون، والعمل من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

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"هيبتا 2" لـ منة شلبي وكريم فهمي

وتستقبل دور العرض في مصر والوطن العربي، خلال الفترة المقبل، عرض الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي "هيبتا" الذي انطلق تصويره قبل أسابيع، حيث يُشارك فيه نجوم جدد عن الجزء الأول، وهم: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبوضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك. والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر. وإخراج هادي الباجوري.

الجزء الأول من فيلم "هيبتا"، عُرض عام 2016، وقام ببطولته: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل. وتأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري. والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت مبيعات ضخمة، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.

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"الحريفة 2"

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ويأتي ذلك، بخلاف الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" والذي يحمل اسم "الريمونتادا"، والذي سيُطرح في دور العرض اعتبارًا من يوم 4 ديسمبر المقبل، وسيمتد عرضه إلى نهاية موسم إجازة العام الدراسي، في 2025، وذلك بعدما حقق الجزء الأول من العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً وتحقيقه لإيرادات مرتفعة أدت إلى تصدره لشباك التذاكر لأسابيع متتالية، هذا الأمر جعله ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية."الحريفة 2" بطولة نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور، والطفلة ريما مصطفى وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد. ومن المقرر ظهور عددًا من ضيوف الشرف، أبرزهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريون: آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، والمعلّق الرياضي أيمن الكاشف.

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