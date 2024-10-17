شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يبحث عن اللقب الثانى مع الزمالك فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث ناصر ماهر صانع ألعاب نادى الزمالك، عن تحقيق اللقب الثانى مع القلعة البيضاء عندما يشارك فى بطولة كأس السوبر المحلى المقرر إقامتها فى الإمارات وتنطلق 20 أكتوبر الجارى.

ويشارك الزمالك فى البطولة بعد اختياره من خلال "الكارت الذهبى"، وتنتظره مواجهة قوية مع بيراميدز بطل كأس مصر فى إطار نصف نهائى السوبر المحلى، على الجانب الآخر يواجه الأهلى بطل الدورى نظيره سيراميكا بطل كأس رابطة الأندية.

اللقب الثانى هدف ناصر ماهر

ويسعى ناصر ماهر للظفر باللقب الثانى له مع القلعة البيضاء بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقى بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيح، بينما غاب عن قائمة الزمالك التى توجت بلقب الكونفدرالية بسبب لعبه مع ناديه السابق مودرن سبورت "فيوتشر" فى الكونفدرالية الموسم الماضى.

غادرت القاهرة، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك متجهة إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلى.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتضم قائمة الزمالك فى الإمارات كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".