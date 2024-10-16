جده لاعب الأهلي السابق.. أبرز المعلومات عن عمر سيد معوض بعد انتقاله إلى بيتيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقرر انتقال عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إلى ريال بيتيس الإسباني، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025.

وكتب الفريق الإسباني عبر حسابه الرسمي: "ريال بيتيس يتمم اتفاقه مع الأهلي المصري لانتقال الموهبة الصاعدة عمر سيد معوض إلى صفوفه".

وأضاف: "الموهبة المصرية سينتقل رسمياً إلى الفريق الأندلسي في يناير المقبل".

وكان عمر سيد معوض، يعاني خلال الفترة الماضية من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، يخوض اللاعب حالياً فترة تأهيل للتخلص من الإصابة.

من هو عمر سيعد معوض؟

ويبلغ عمر سيد معوض من العمر 18 عاماً، حيث أنه من مواليد 2006.

وانضم معوض إلى النادي الأهلي، حينما كان في التاسعة من عمره.

وسبق لمعوض خوض فترة معايشة في ريال بيتيس، خلال الفترة ما بين 14 يوليو حتى 11 أغسطس 2023.

ويجيد عمر سيد معوض اللعب، في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وتعرض عمر سيد معوض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الأهلي مواليد 2006 خلال شهر سبتمبر 2023.

وفي أكتوبر قام النادي الأهلي، بتوقيع عقد مع اللاعب لمدة أربع سنوات.

والجدير بالذكر أن عمر سيد معوض ينحدر من عائلة رياضية كبيرة، حيث أن والده هو نجم الأهلي السابق سيد معوض، بالإضافة إلى جده لوالدته وهو نجم المارد الأحمر أيضاً رمضان السيد.

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