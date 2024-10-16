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الجزيري وعمر فرج يصلان إلى القاهرة اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

وتواصل الجهاز الإداري مع الجزيري وعمر فرج للاطمئنان على عودتهما إلى القاهرة، ومن المنتظر تواجد الثنائي مع الفريق في رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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