فيلم Inside Out 2 يحقق أرقاما خيالية بالسينمات المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 قائمة الإيرادات، وحقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر عالمياً، ليصبح في المركز الأول في قائمة الإيرادات حول العالم خلال 2024، بعدما مليار و557 مليونًا و409 ألف دولار منذ طرحه بالسينمات، كما أنه يكون أول فيلم تجاوز المليار دولار في 2024.

فيلم Inside Out 2

وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات بلغت 628 مليونا و69 ألف دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، أما على مستوى السينمات الخارجية في العالم فحقق الفيلم 929 ملايين 339 دولار، كما حصد 31,438,227 جنيه بالسينمات المصرية منذ طرحه.

فيلم Inside Out 2

أبطال فيلم Inside Out 2

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وأداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.

وفي أسبوعه الثاني من السينمات نجح في أن يزيح فيلم Dune: Part Two من المركز الأول لقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العالم خلال 2024، والذي حقق إيرادات بلغت 711 مليون دولار، منذ طرحه في مارس الماضي بالسينمات حول العالم.