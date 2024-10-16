مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن شهود عيان أفادوا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق آخر.. فتشت قوات الاحتلال مركبات الأهالي، وفرضت غرامات مالية في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 42409 وإصابة 99153 آخرين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 42409 شهيدًا وإصابة 99153 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما راح ضحيتها نحو 65 شهيدًا و140 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 375 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان عن وقوع أكثر من 42 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.