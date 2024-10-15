موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.

ويلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة يوم 24 الشهر الجاري،

وتستضيف دولة الإمارات نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربع فرق للمرة الأولى فى التاريخ.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا فى السوبر المصري

ومن المنتظر نقل بطولة السوبر المصري على قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية.