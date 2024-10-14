بعد مغادرتها مصر.. 25 صورة للاعبة السورية إيمان علي بقمصان الأندية العالمية من بينها الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

غادرت السورية ولاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، إيمان علي دياب، دولة مصر بعد رحلة للمعالم الأثرية دامت 15 يوما.

ودائما ما تظهر اللاعبة السورية بقمصان الأندية والمنتخبات العالمية، وتنشر صورا لها مع نجوم كرة القدم أمثال نيمار وماركوس راشفورد.

وتعشق إيمان علي لعبة كرة القدم، حيث لا يوجد على صفحتها الشخصية على منصة "إنستجرام" غير صور وفيديوهات كرة القدم.

وسبق للاعبة السورية أن لعبت في فريق جامعة فلوريدا الكندية، بجانب عشقها لنادي إنتر ميامي ودولة البرازيل.

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