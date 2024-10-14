شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يسبق سمير عدلي، مدير إدارة العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي ، بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات قبل سفر الأهلي استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المصري، من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة في الإمارات.

ويطمئن عدلي على ترتيبات الإقامة في الإمارات من فندق إقامة وملاعب ووسائل تنقل طوال فترة التواجد في الإمارات.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا الأحد المقبل في بطولة كأس السوبر المصري، والفائز منها يواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

وأعلن النادي الأهلى فتح باب التسجيل للصحفيين والمصورين، ممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر لها 29 ‏أكتوبر الجاري، في بطولة كأس الإنتركونتننتال، بداية من اليوم الإثنين، ‏وتستمر عملية التسجيل حتى 20 أكتوبر الجاري.

وسيتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للسادة الصحفيين والمصورين الأربعاء 23 أكتوبر.‏

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قائمة الفريق التى ستخوض مباراة العين الإماراتى ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتضم قائمة الأهلي التي ستواجه العين الاماراتى 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.