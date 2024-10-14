شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تخطر منتخب مصر بإلغاء المؤتمر الصحفي قبل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

أخطر المنتخب الموريتاني لكرة القدم منتخب مصر بعدم إقامة المؤتمر الصحفي الذى كان مقررا ليه اليوم الاثنين، قبل المباراة المواجهة التي تجمع المنتخبين غداً فى تصفيات أفريقيا، على أن يعقد مؤتمر صحفي بعد المباراة.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وعزز منتخب مصر صدارة مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.