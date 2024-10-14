عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك للإمارات لإنهاء ترتيبات السوبر المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يسبق عبد الواحد السيد ، مدير الكرة بنادى الزمالك، بعثة فريق الكرة الأول إلى الإمارات، من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة استعدادًا للسوبر المصرى.

ومن المقرر أن يتوجه غدًا الثلاثاء عبد الواحد السيد إلى الإمارات للإشراف على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة، والاطمئنان على جاهزية فندق الإقامة وملعب التدريب.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على تعديل موعد سفر البعثة إلى الإمارات، استعدادًا للمشاركة فى كأس السوبر المصرى.

وتقرر سفر بعثة فريق الزمالك على متن طائرة خاصة فى العاشرة صباح الخميس، بعدما كان من المقرر سفر الفريق فى الثانية ظهر نفس اليوم، حيث فضل الجهاز الفنى السفر مبكرًا وخوض التدريب الأول للفريق فى الإمارات الخميس.

ويترأس حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، بعثة الفريق فى بطولة السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات خلال الفترة من خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، تكليف حسام المندوه برئاسة بعثة الفريق الأول التى ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.