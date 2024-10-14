شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: جيفرسون كوستا لاعب واعد لكن لديه بعض المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن جيفرسون كوستا صفقة الزمالك الجديدة.

وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحاته لبرنامج "لعبة والتانية" الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: جيفرسون كوستا لاعب ينقصه الكثير ويحتاج الخبرات ورغم سرعته إلا أنه لديه بعض المشكلات في التمركزات، ويحتاج لخبرات لعب كبيرة.

وتابع يحيى: معظم الصفقات التي جاءت كذلك، وأعلم أن مجلس الإدارة يسعى لتكوين فريق واعد لكن يجب أن يكون هناك بعض اللاعبين الخبرات وأخشى على الزمالك من إيقاف القيد مرة أخرى.

وواصل طارق يحيى كنت أتمنى أن يضم الزمالك مدافع ولاعب وسط ومهاجم آخر، وواجهت الزمالك بخليط من الصف الثالث مع الأول، وتعادلت مع الزمالك لكني لا يمكنني الحكم عليهم، لكنهم كانوا بعاد فنيا ونفسيا لذلك لا يمكن الحكم على المجموعة التي لعبت ضدي.

وأردف طارق يحيى، إن الأهلي سيكون قويا في السوبر، لكن الزمالك سيكون أقوى وأخشى فقط من الإصابات والغيابات وعلى رأسها دونجا حال غيابه، والمشكلات التي حدثت بيه وبين جوميز في الفترة الأخيرة، وأتمنى إنهاء الخلافات بين دونجا وجوميز وتصفية الأجواء، حال وجود مشكلة كما سمعت والزمالك سيكون قادرًا على حصد اللقب.

وقال طارق يحيي: الزمالك فريق كبير ومحترم والزمالك في آخر مباراتين أمام الأهلي، فاز في الدوري والسوبر الإفريقي، والثقة عند الزمالك كبيرة بعد الكونفدرالية.

وأكمل: الدنيا بتتقلب في الأهلي بعد خسارة الزمالك، وأتمنى أن نكون كذلك في الزمالك، وعلى أيامنا كنا لا نخرج من المنزل حين الخسارة، ولا أريد أن تكون هناك "زيطة" فقط عند المكسب..

واختتم طارق يحيى الاحتفالات بالفوز على الأهلي وحصد السوبر الإفريقي طبيعية، وإزاي منفرحش، نحن ربحنا بطولة عامة وبطولة خاصة، ونحن نفرح والجماهير كذلك، لكن اللاعبين عليهم التركيز.