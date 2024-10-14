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سلمى هاني تنسحب من بطولات الإسكواش بسبب الإصابة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 04:34 م

اضطرت البطلة المصرية سلمى هاني، المصنفة رقم 11 على مستوى العالم في الإسكواش، إلى الانسحاب من البطولات المرتقبة في الوقت الحالي، وأبرزها بطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال مشاركتها في بطولة قطر كلاسيك للاسكواش.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

كما تقدمت فريدة محمد مركزين لتحتل التصنيف الـ 15 بعد تتويجها مؤخراً ببطولة اسكواش كلاسيك المفتوحة التى أقيمت بأمريكا.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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