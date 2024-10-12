نيمار يُشارك بالتدريبات الجماعية مع الهلال السعودي.. ويُسجل هدفًا على طريقته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عاد النجم البرازيلي بصفوف الهلال السعودي، نيمار للمشاركة بالتدريبات الجماعية لفريقه؛ تمهيداً لعودته مرة أخرى للمشاركة بالمباريات.

ونشرت حسابات النادي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة هدفًا سجله نيمار خلال التدريبات.

وكان الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جيسوس قد اكتفى بقيد نيمار بقائمته التي تشارك بدوري أبطال آسيا للنخبة، بينما استبعده من القائمة التي تخوض مباريات الدوري السعودي.

نيمار كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر الماضي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نيمار كان قد انضم لصفوف الهلال في أغسطس 2023؛ إذ خاض 5 مباريات سجل خلالها هدفاً وصنع 3 لزملائه.

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