ماتيب يُعلن إعتزال كرة القدم بعد 5 أشهر بدون نادٍ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدولي الكاميروني جويل ماتيب لاعب ليفربول الإنجليزي السابق وصاحب الـ33 عامًا، اعتزال كرة القدم نهائيا بعدما ظل خمسة أشهر بدون نادٍ وانتهت فترة الانتقالات الصيفية دون انضمامه لأي فريق.

وغادر جويل ماتيب صفوف ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي تزامنا مع نهاية عقده وأصبح اللاعب بدون نادي لمدة خمسة أشهر متتالية رغم تلقيه عرضا للانضمام إلى فريق هامبورج الألماني ولكن المفاوضات فشلت بين الطرفين وذلك ووفقًا لما ذكرته صحيفة " رور ناخريشتن".

مشوار ماتيب الاحترافي

بدأ ماتيب مسيرته الكروية مع ناي بوخوم 1997 وبعدها انتقل إلى شالكة وحصد بطولتين وهما كأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا، مسيرته الدولية في عام 2009 قام منتخب الكاميرون باستدعاء ماتيب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2010 لكنه رفض خوض منافسات البطولة.

ولكن بعدها شارك مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس العالم 2010 وكأس العالم 2014 وللمرة الثانية تم استدعاءه للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2017 ولكنه رفض وبعدها قرر الاعتزال الدولي.

وحقق ماتيب 7 ألقاب بارزة خلال مسيرته ومن بين هذه الألقاب، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.