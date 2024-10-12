شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرحب بإعفاء صلاح ومرموش من السفر لـ موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بإعفاء محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم فرانكفورت من السفر لموريتانيا، للمشاركة في المباراة القادمة من التصفيات الأفريقية.

ويبقى قرار إعفاء الثنائي من المباراة المقبلة مرهونا برغبتهما في عدم المشاركة في اللقاء القادم.

وحقق الفراعنة فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.