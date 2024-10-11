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زوجة محمد إبراهيم تنشر صورة لنجلها مع محمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص نجم منتخب مصر ونادي الإنجليزي محمد صلاح، على التقاط صورة رفقة نجل لاعب نادي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي محمد إبراهيم.

وقام نجل محمد إبراهيم بزيارة معسكر منتخب مصر، قبل مواجهة الفراعنة أمام نظيره الموريتاني في تصفيات أمم أفريقيا.

ونشرت زوجة محمد إبراهيم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نجلها مع نجم المنتخب الوطني.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب موريتانيا غداً، في إطار الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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