نادال يسدل الستارة على مسيرة ملحمية

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعلن الإسباني رافايل نادال الخميس اعتزاله كرة المضرب بعد نهائيات كأس ديفيس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عن 38 عاما، مسدلاً الستارة على مسيرة زاخرة بـ22 لقباً كبيراً، فارضاً احتراماً عالمياً لموهبته ومخلفاً مواجهات ملحمية مع الأسطورتين روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.

قال في شريط فيديو نشره في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "سأعتزل كرة المضرب الاحترافية. في الحقيقة عشت سنوات صعبة، خصوصا آخر اثنتين. لم أكن قادرا على اللعب دون قيود. طبعا هذا قرار صعب، لكن في هذه الحياة هناك بداية ونهاية لكل شيء".

تابع نادال الذي تعرض لإصابات كثيرة في السنوات الأخيرة "حان الوقت لوضع حد لمسيرة طويلة وناجحة جدا لدرجة لم أكن أتوقعها. أنا متحمس جدا أن تكون دورتي الاخيرة في نهائيات كأس ديفيس حيث أمثل بلدي".

ختم ابن مايوركا عقدين من المشاركات أحرز فيها 92 لقباً في البطولات الفردية وجوائز مالية بقيمة 135 مليون دولار أميركي.

هيمن على بطولة فرنسا المفتوحة في ملاعب رولان غاروس الترابية، فتوّج 14 مرة برقم قياسي خارق، الأول كان بعد أيام من عيده التاسع عشر عام 2005 والأخير في 2022 ليصبح أكبر المتوجين.

على الصلصال الأحمر في العاصمة الفرنسية، خسر أربع مرات فقط في 116 مباراة.

في البطولات الكبرى أيضاً، أحرز لقب الولايات المتحدة في فلاشينغ ميدوز أربع مرات، وأستراليا في ملبورن مرتين، الأولى في 2009 والثانية في 2022.

أما في ويمبلدون الانكليزية، فتوّج مرتين في 2008 و2010، رغم الحديث عن نقاط ضعفه على الملاعب العشبية.

فوزه بخمس مجموعات على فيدرر في نهائي 2008 الذي خيّم على نهايته الظلام في نادي عموم إنكلترا، يُعدّ أعظم مباراة نهائية في تاريخ البطولات الكبرى.

يملك في سجله أيضاً الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008، وخمسة ألقاب في مسابقة كأس ديفيس للمنتخبات.

تبوأ صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين خمس مرات في نهاية السنة.

في المجمل، أمضى 209 أسابيع في الصدارة، واحرز على الأقل لقباً واحداً في السنة بين 2004 و2022.

في مبارزته الطويلة مع صديقه المقرّب فيدرر، المعتزل عام 2022، تفوّق 24 16 على السويسري. تخطاه في أستراليا 2022، عندما أحرز لقبه العشرين في البطولات الكبرى.

التقى مع ديوكوفيتش (37 عاما)، صاحب 24 لقباً كبيراً، 60 مرة يتفوّق فيها الصربي بفارق فوزين.

خلال مسيرته الغنية بالارقام القياسية، تعرّض نادال لسلسلة إصابات أبرزها في قدمه اليسرى حيث عانى من متلازمة "مولر فايس".

ضحية الأوجاع

كاحل، معصم، ركبة، مرفق، مشكلات معوية تسببت بابعاده عن 16 بطولة كبرى وانسحابه في خمس مناسبات خلالها.

كشف في رولان غاروس 2022 ان تتويجه كان مستحيلاً لولا تلقيه الحقن المسكّنة للألم في قدمه.

خضع لتدخل جراحي تطلّب حرق أعصاب في قدمه، للسماح له باطالة مسيرته الاحترافية.

رغم ذلك، ألقى تزايد الاصابات بظلاله على مشواره الرائع. أجبره اجهاد في البطن على الانسحاب من ويمبلدون حيث بلغ الدور نصف النهائي.

أصيب بعدها بوركه في بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير 2023، حيث ودّع من الدور الثاني.

غرقت زوجته ميري في الدموع وهي تشاهده يتألم.

خلافاً لمعنوياته في أرض الملعب، قال راضخاً بعد خروجه من ملبورن "الأمر مؤلم كالعادة، لكن الكأس ممتلئة الآن وسيأتي وقت تفيض فيه.."أنا مدمّر نفسياً".

ربما شعر بأن الاعتزال قريب في كأس ليفر في لندن في أيلول/سبتمبر 2022، عندما لعب إلى جانب فيدرر في مباراة تاريخية. بعمر الحادية والاربعين وبعد اصابات متلاحقة بالركبة، أعلن فيدرر اعتزاله.

بكي الرجلان واحتضنا بعضهما البعض مع نهاية مشوار السويسري. قال نادال "عندما يودّع روجيه الملاعب، يودّع أيضاً جزء هام من حياتي".

تعرض نادال لاصابة في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير 2023، وابتعد عن الملاعب لمدة عام تقريبا، ومذاك لم يستعد مستواه السابق بسبب وقوعه في فخ الاصابات المتكررة والانسحابات.