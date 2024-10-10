شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جنسيات تزين قائمة الزمالك بالموسم الجديد وأخرى جديدة مرشحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لانطلاق الموسم الكروى الجديد 2024 – 2025، بدوافع وأهداف جديدة، خاصة بعدما توج الفريق بلقب السوبر الافريقي على حساب الأهلى.

قائمة الزمالك في الموسم الجديد تشهد تواجد 7 جنسيات مختلفة، مع اقتراب جنسية جديدة من التواجد ضمن قائمة الفريق في حال إتمام التعاقد، وهو الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، والذى حضر إلى القاهرة للاختبار في الزمالك قبل إتمام التعاقد معه.

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كلاً من..

التونسيان سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، والمغربى محمود بنتايك، والبولندى كونراد ميشلاك، الغيني جيفرسون كوستا، والسنغالي سيدي ندياي، والفلسطينى عمر فرج، والبنينى سامسون أكينيولا.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.