روبيرت هيلبيرت: عمر مرموش مفاجأة البوندسليجا هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الألماني روبيرت هيلبيرت نجم فريق شتوتجارت وباير ليفركوزن السابق، عن تألق اللاعب المصري عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت خلال الفترة الماضية.

وقال هيلبيرت في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"عمر مرموش يعد مفاجأة هذا الموسم بالنسبة لي في الدوري الألماني، هو يؤدي بشكل رائع مع فرانكفورت حتى الآن".

وأضاف اللاعب الألماني:"النادي الأنسب له حاليًا هو آينتراخت فرانكفورت، عليه ألا يفكر بشكل عام في مستقبله الآن وأن يستمر في هذا التألق الذي ظهر عليه مؤخرًا".

وأكمل:"أعتقد أن هناك تشابه بين عمر مرموش ومحمد صلاح الذي تألق بقوة في السنوات الماضية والآن مع نادي ليفربول الإنجليزي"

وأختتم حديثه قائلًا:"الفارق هو أن محمد صلاح مستمر لسنوات في هذا التألق، ومازال عمر مرموش لاعب صغير السن والمستقبل أمامه عليه أن يستمر على هذا الأداء طوال الموسم وليس لفترة قصيرة".

تطورات مفاوضات ليفربول مع عمر مرموش

يتصدر النجم المصري عمر مرموش، حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تألقه الملفت مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، ليلفت الأنظار إليه وسط اهتمام الكثير من الأندية للظفر بخدماته.

ويتصدر مرموش ترتيب هدافي الدوري الألماني لموسم 2024-2025 برصيد 8 أهداف، متفوقًا على هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، كما قاد فريقه قبل فترة التوقف الدولي، فريقه فرانكفورت لتعادل في وقت قاتل أمام بايرن ميونخ، مسجلًا هدفين وصنع آخر في التعادل 3-3.

وكشفت شبكة "ليفربول إيكو" أن النجم المصري محل اهتمام لنادي ليفربول الإنجليزي، والذي يلعب لصفوفه مواطنه محمد صلاح.

فيما ذكرت "سكاي ألمانيا" أن مرموش مدرج في قائمة ليفربول المختصرة لفترة الانتقالات في عام 2025، وأن آرني سلوت مدرب الريدز، معجب بمرموش نجم فرانكفورت، ويرغب في ضمه للفريق الإنجليزي.

أرقام عمر مرموش مع آينتراخت

سجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.