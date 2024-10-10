شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يؤازر المنتخب الوطنى قبل مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وتواجد الوزير في تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم والمقامة على استاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، بعدما استهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالفوز على كاب فيردي وبوتسوانا، في الجولتين الأولى والثانية وتصدرهم المجموعة بـ6 نقاط.

حضر المران، جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر لكافة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، والأجهزة الفنية وجميع اللاعبين، لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف البطولات التي يشاركون فيها، وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، معرباً عن فخرة بمستوى اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته الكبيرة في هذا الجيل للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتطلعه إلى التأهل وحصد لقب البطولة، مطالباً الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها لحضور مباراة الجمعة المقبل أمام منتخب موريتانيا، لمؤازرة المنتخب الوطني للحفاظ على صدارته للمجموعة.