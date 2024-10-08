الامارات | الأهلي المصري والعين في استاد القاهرة بسعة كاملة.. تحديد عدد تذاكر "الزعيم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أمين صندوق النادي الأهلي، خالد مرتجي، عن تفاصيل المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريق أمام العين الإماراتي.

وقال مرتجي لقناة النادي الأهلي المصري إنه "تم تحديد كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين في كأس القارات للأندية التي تقام 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة".

وأوضح "اجتمعنا مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم حول مباراة العين في بطولة إنتركونتيننتال وتحدثنا عن كل ما يخص المباراة وما قبلها بيومين، تكلفة إقامة المباراة والحكام والبعثات التي ستتواجد سيتحملها الأهلي، والمصاريف ستتم تغطيتها من المبلغ الذي سنحصل عليه نظير المشاركة".

وأضاف "الأمن وافق على حضور 52 ألف مشجع لمباراة العين، وهو ما يعني تقريباً السعة الكاملة لأن هناك مدرج الدرجة الأولى يمين يكون مغلقاً بشكل دائم، العين طلب الحصول على 1000 تذكرة ووفرنا لهم 1200 تذكرة ستكون بمقابل وليست بشكل دعوات، وأسعار التذاكر ستكون 100 جنيه للدرجة الثالثة و200 للثانية و500 للدرجة الأولى".