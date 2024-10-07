شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد وصول لاعب ليفربول السابق تمهيدا للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث تعديل على موعد وصول الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، تمهيدا للخضوع للكشف الطبى والاختبار فى نادى الزمالك قبل إتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

وكان من المنتظر أن يصل اليوم الإثنين، أوفى إيجاريا القاهرة، قبل أن يتم تعديل الموعد ليصل في السادسة صباح الثلاثاء، وبعدها يخضع اللاعب للاختبار والفحوصات.

أوفى إيجاريا يخضع للاختبار فى الزمالك

ومن المنتظر أن يخضع أوفى إيجاريا لاختبار فى نادى الزمالك للوقوف على مستواه خاصة وأن اللاعب لم يشارك مع أى ناد منذ فترة طويلة، وتحفظ بعض أعضاء مجلس الإدارة على اتمام التعاقد معه.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى ناد منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزي في شهر يناير الماضي، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز قبل إتمام الزمالك التعاقد.

أوفى إيجاريا بدأ مسيرته في أرسنال الإنجليزي

إيجاريا يبلغ من العمر 26 عامًا وبدأ مسيرته في ناشئي أرسنال، ثم أنتقل لأكاديمية ليفربول، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2016 تحت قيادة يورجن كلوب، ويشارك في 8 لقاءات بقميص الفريق الأول.

وخاض إيجاريا عدة تجارب مع أندية سندرلاند، رينجرز الإسكتلندي وريدينج، قبل أن ينتقل للأخير بصفة نهائية في 2020، وانتهى ارتباطه بالفريق الإنجليزي في شهر يناير الماضي.