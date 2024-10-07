"نيو لوك إمام عاشور".. 20 صورة من تدريبات الأهلي استعدادا لكأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

وعقد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى الفريق عدد من الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون للفريق على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات بداية من السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

حقيقة رفض الأهلي طلبات الشناوي لتجديد عقده.. مصدر يوضح

"أمال لو خد الدوري الإنجليزي أو الأبطال؟".. تعليق صادم لرضا عبدالعال على تألق عمر مرموش أمام بايرن ميونخ