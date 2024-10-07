"أمال لو خد الدوري الإنجليزي أو الأبطال؟".. تعليق صادم لرضا عبدالعال على تألق عمر مرموش أمام بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يرى لاعب الأهلي والزمالك السابق، رضا عبدالعال، أن المحترف المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لا يستحق الاحتفاء المتواجد حاليًا بعد تتويج تألقه بالموسم الجاري مع فريقه 2024/2025 بهدفين في مرمى بايرن ميونخ.

وسجل مرموش هدفين وصنع ثالث في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع بايرن ميونخ بثلاثية لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن المنافسات الدوري الألماني.

وقال عبدالعال، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"مرموش عمل أيه عشان الناس تتكلم كده وتعمل هيصة، اللي عمل الهيصة دي الناس اللي عاوزة تلغي محمد صلاح أمال لو خد دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي هيعملوا أيه".

وأتم اللاعب الدولي السابق تصريحاته بقوله:"مرموش لعب 32 ماتش مع المنتخب جاب كام جون لو محمد صلاح قعد 5 ماتشات من غير ما يسجل شوف الناس هتعمل أيه، كلمني عن مرموش لما ياخد الدوري الألماني مثلاً".

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