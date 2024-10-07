"فنكوش".. تصريحات نارية من رضا عبد العال ضد عمر مرموش.. هل يتراجع؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

فرض النجم المصري عمر مرموش اسمه بشكل قوي على الساحة الرياضية العالمية وليس في مصر فقط، بعد التألق الكبير والأداء القوي الذي يقدمه اللاعب رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم.

ونجح مرموش في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، في مباراة فرانكفورت أمام بايرن ميونخ اليوم، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وخاض مرموش خلال الموسم الحالي 8 مباريات في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في 13 هدف، بواقع تسجيل 8 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وهذه الأرقام الكبيرة الذي حققها مرموش في بداية الموسم الحالي رفقة فرانكفورت، أعادت إلى الأذهان وإلى كل جماهير الكرة المصرية، الكثير من التصريحات التي تعرض فيها مرموش إلى الهجوم القوي، عبر الشاشات في مصر.

وكان نجم نادي الزمالك والأهلي السابق رضا عبد العال، هاجم مرموش في وقت سابق واعترض على انضمامه إلى المنتخب الوطني واصفاً اللاعب، بأنه ليس له أي ميزة.

وقال عبد العال في تصريحات سابقة بأكتوبر 2022 عبر قناة "Ten": "عمر مرموش مبيعرفش يرقص ويلعب واحد على واحد، ومليش علاقة بأدائه مع ناديه في الخارج أنا أرغب في أن يظهر مميزاته مع المنتخب".

وأضاف: "مرموش محدش بيمسكه ولا يلعب عليه، لأن لا يمتلك أي ميزة ولم يكن له أي إنتاج مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2021، ليس له تواجد في المباريات الكبرى".

بعد الأداء الذي قدمه عمر مرموش اليوم وفي المباريات الماضية بالدوري الألماني، هل يتراجع رضا عبد العال عن تقييمه لأداء النجم المصري؟..

ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة الذي يوجه فيها رضا عبد العال انتقادات لاذعة لمرموش، حيث انتقد عبد العال اللاعب في تصريحات سابقة، قائلاً: "مش عايزين نشوف مرموش تاني مع المنتخب، وقلبه مش على المنتخب مثل تريزيجيه وصلاح".

وتواصلت تصريحات عبد العال النارية ضد عمر مرموش، ففي أبريل 2022 قال عبد العال عن مرموش، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "مرموش طلع فنكوش، هناك فارق كبير بينه وبين تريزيجيه".

وعلى الصعيد الدولي خاض مرموش رفقة منتخب مصر 32 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف.

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