شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بنصف نهائي بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات.

وتقام النسخة الثانية من كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد اتفق مع مجلس أبو ظبي الرياضي، على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.

وحدد مجلس أبوظبي الرياضي إقامة منافسات بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.



ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالسوبر المصري

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.



ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.