اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

بني ياس - شباب الأهلي 17:10

الشارقة - العروبة 19:45

العين - الوحدة 19:45

جيرونا - بلباو 16:00

ألافيس - 18:15

إشبيلية - بيتيس 20:30

سوسييداد - أتلتيكو مدريد 23:00

يوفنتوس - كالياري 14:30

مونزا - روما 20:00

فيورنتينا - ميلان 22:45

الدوري الألماني

إينتراخت - ميونيخ 19:30

الدوري الفرنسي

نيس - سان جيرمان 22:45

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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