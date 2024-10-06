الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس - شباب الأهلي 17:10
الشارقة - العروبة 19:45
العين - الوحدة 19:45
جيرونا - بلباو 16:00
ألافيس - برشلونة 18:15
إشبيلية - بيتيس 20:30
سوسييداد - أتلتيكو مدريد 23:00
يوفنتوس - كالياري 14:30
مونزا - روما 20:00
فيورنتينا - ميلان 22:45
الدوري الألماني
إينتراخت - ميونيخ 19:30
الدوري الفرنسي
نيس - سان جيرمان 22:45
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