الامارات | شباب الأهلي يهزم «الموج» في دوري الصالات

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم «الموج» في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي على ضيفه فريق الموج في افتتاح منافسات دوري كرة قدم الصالات 6-2، أمس، فيما تعادل كلباء مع البطائح 3-3 في القاعة الرياضية لنادي خورفكان.
ويلتقي في الساعة 18:20 مساء اليوم فريقا الحمرية وخورفكان، ويتقابل مليحة مع اليرموك في التوقيت نفسه.
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