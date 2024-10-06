الامارات | شباب الأهلي يهزم «الموج» في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي على ضيفه فريق الموج في افتتاح منافسات دوري كرة قدم الصالات 6-2، أمس، فيما تعادل كلباء مع البطائح 3-3 في القاعة الرياضية لنادي خورفكان.

ويلتقي في الساعة 18:20 مساء اليوم فريقا الحمرية وخورفكان، ويتقابل مليحة مع اليرموك في التوقيت نفسه.