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الامارات | شباب الأهلي يهزم «الموج» في دوري الصالات

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي على ضيفه فريق الموج في افتتاح منافسات دوري كرة قدم الصالات 6-2، أمس، فيما تعادل كلباء مع البطائح 3-3 في القاعة لنادي خورفكان.

ويلتقي في الساعة 18:20 مساء اليوم فريقا الحمرية وخورفكان، ويتقابل مليحة مع اليرموك في التوقيت نفسه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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