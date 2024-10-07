شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى إصابة أحمد مسعود لاعب الجونة بقطع بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي الجونة اشتباه إصابة أحمد مسعود لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أمس السبت ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأثبتت الأشعة المبدئية التي خضع لها أحمد مسعود إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، على أن يجري اللاعب أشعة جديدة للتأكد من طبيعة الإصابة وتحديد موقفه الطبي وحاجته لإجراء عملية جراحية من عدمه.

بعيدا عما سبق، أتم مسئولو نادي الجونة إجراءات التعاقد مع محمود حسونة لاعب وسط الداخلية لمدة ثلاثة مواسم قادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الساحلي في الموسم القادم.

وأنهى مسئولو الجونة إجراءات التعاقد مع محمود حسونة لتدعيم صفوفه بعد الاتفاق على الإجراءات الخاصة بالصفقة، ومنها المقابل المالي الذي يتراوح من 2 إلى 2.5 مليون جنيه.

ويسابق مسئولو الجونة الزمن من أجل إتمام التعاقدات مع الصفقات التي يحتاجونها في الوقت الراهن، لتدعيم صفوفه بشكل قوي في الموسم الجديد.

وأبرم نادي الجونة التعاقد مع أكثر من لاعب مثل محمد محمود لاعب الأهلي ومودرن سبورت السابق ومحمد جابر مدافع وادي دجلة السابق وحسن ياسين وإسلام جابر لاعبي الإنتاج الحربي السابقين، ورضا صلاح لاعب المنصورة، وحسن ياسين لاعب الإسماعيلي السابق.