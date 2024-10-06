"تألق مرة أخرى".. هدف رائع لمحمد أبو تريكة في مباراة خماسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاد النجم المصري محمد أبو تريكة للتألق في الملاعب مرة أخرى، لكن هذه المرة في ملاعب كرة القدم الخماسية، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وانتشر فيديو لنجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وهو يمارس كرة القدم في الملاعب الخماسية، ونجح في تسجيل هدف مميز، بعد مهارة رائعة من مرة بها من مدافع الفريق المنافس وأسكن الكرة في الشباك.

واكتفى أبو تريكة، بعد إحرازه لهذا الهدف بالاحتفال عن طريق جلوسه على أرضية الملعب فقط.

وكان محمد أبو تريكة عانى من وعكة صحية خلال شهر سبتمبر الماضي، دخل على إثرها المستشفى وأجرى عملية جراحية، قبل أن يعود إلى الشاشة في مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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